匈牙利总理称欧盟制裁俄罗斯是“搬起石头砸自己脚”

路透布达佩斯8月15日（记者 Gergely Szakacs） - 匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）周五称，欧盟就乌克兰问题制裁俄罗斯令自身经济受到伤害，希望欧盟重新考虑其制裁政策。

斯洛伐克总理菲乔（Robert Fico）周四指责欧盟的制裁“没有意义”，称制裁威胁到欧盟的经济增长。

“西方国家奉行的制裁政策--那是俄罗斯所作所为的必然后果--对我们的伤害超过对俄罗斯的伤害，”欧尔班接受一家广播电台采访时说。“在政治上，这叫搬起石头砸自己的脚。”

匈牙利非常依赖从俄罗斯的能源进口，前者还在今年早些时候与俄罗斯核能公司Rosatom就扩建匈牙利唯一的核电站达成了100亿欧元的合约。

俄罗斯还是匈牙利在欧盟以外最大的贸易伙伴国，2013年匈牙利对俄罗斯的出口额为25.5亿欧元。

“欧盟不应当只设法补偿波兰、斯洛伐克、匈牙利或希腊的生产商，而是应当重新考虑整体制裁政策，”欧尔班说。

欧尔班早已发出信号暗示反对经济制裁俄罗斯，原因是他担心这么做伤害本国经济。他在周五表示，将想办法促使欧盟重新考虑其政策。

“我将尽最大的努力--当然我们都知道匈牙利的分量，因此可能出现的结果也很明显--但我正在寻求合作伙伴来改变欧盟的制裁政策，我认为相关政策考虑得不够全面，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。