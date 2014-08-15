匈牙利总理称欧盟制裁俄罗斯是“搬起石头砸自己脚”

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布达佩斯8月15日 - 匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）周五称，欧盟就乌克兰问题制裁俄罗斯令自身经济受到伤害，希望欧盟重新考虑其制裁政策。
斯洛伐克总理菲乔（Robert Fico）周四指责欧盟的制裁“没有意义”，称制裁威胁到欧盟的经济增长。
“西方国家奉行的制裁政策--那是俄罗斯所作所为的必然后果--对我们的伤害超过对俄罗斯的伤害，”欧尔班接受一家广播电台采访时说。“在政治上，这叫搬起石头砸自己的脚。”
匈牙利非常依赖从俄罗斯的能源进口，前者还在今年早些时候与俄罗斯核能公司Rosatom就扩建匈牙利唯一的核电站达成了100亿欧元的合约。
俄罗斯还是匈牙利在欧盟以外最大的贸易伙伴国，2013年匈牙利对俄罗斯的出口额为25.5亿欧元。
“欧盟不应当只设法补偿波兰、斯洛伐克、匈牙利或希腊的生产商，而是应当重新考虑整体制裁政策，”欧尔班说。
欧尔班早已发出信号暗示反对经济制裁俄罗斯，原因是他担心这么做伤害本国经济。他在周五表示，将想办法促使欧盟重新考虑其政策。
“我将尽最大的努力--当然我们都知道匈牙利的分量，因此可能出现的结果也很明显--但我正在寻求合作伙伴来改变欧盟的制裁政策，我认为相关政策考虑得不够全面，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。