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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 09:49 BJT

欧洲政经：欧盟会晤料加快对俄罗斯实施制裁，但不太可能加深制裁

外交人士称，预计周二在布鲁塞尔的会议上，将就哪些个人可能还有公司可能被冻结资产达成共识，但除此之外估计不会采取更进一步的行动。之前他们只是表示，将在7月底前决定制裁名单。

欧盟领导人下次峰会定在8月30日，不过欧盟成员国可以再召开一次紧急会议。

一些外交人士称，只有政府首脑能决定，是否转而实施范围更广的经济制裁。他们称，在空难中失去193名同胞的荷兰态度如何将是关键。

分析师称，证明空难责任人极其困难，外界认为此次事件是国际社会施压解决乌克兰危机的潜在转折点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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