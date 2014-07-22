欧洲政经：欧盟会晤料加快对俄罗斯实施制裁，但不太可能加深制裁

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
外交人士称，预计周二在布鲁塞尔的会议上，将就哪些个人可能还有公司可能被冻结资产达成共识，但除此之外估计不会采取更进一步的行动。之前他们只是表示，将在7月底前决定制裁名单。
欧盟领导人下次峰会定在8月30日，不过欧盟成员国可以再召开一次紧急会议。
一些外交人士称，只有政府首脑能决定，是否转而实施范围更广的经济制裁。他们称，在空难中失去193名同胞的荷兰态度如何将是关键。
分析师称，证明空难责任人极其困难，外界认为此次事件是国际社会施压解决乌克兰危机的潜在转折点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。