普京密友暗示美国制裁或事与愿违

路透莫斯科3月23日 - 俄罗斯总统普京的密友、银行家尤里·科瓦尔恰克（Yuri Kovalchuk）周日暗示，美国制裁举动可能事与愿违，反倒有助于他赢得新客户。

科瓦尔恰克罕见地借助在电视台露面，呼吁其他俄罗斯富人在当前危机时刻展示爱国心。科瓦尔恰克是俄罗斯银行（Bank Rossiya）的董事长，该行是美国制裁对象之一。

美国就俄罗斯吞并克里米亚对该国实施制裁，制裁措施包括禁止逾20名俄罗斯公民入境及在美国持有资产，科瓦尔恰克是被制裁的对象之一。

普京周五表示，他将在俄罗斯银行开立账户。科瓦尔恰克称，普京计划在该行开户消息传出后，该行一直“挤满了人”，他们也想开户。

“银行遇到麻烦后发生了什么事呢？是大家纷纷前来取钱吧。（制裁宣布后的）那天上午，所有人都等着看储户前来取钱。记者们站在一边等候，但没人来，”他说道。

“下午时，普京将开户的消息传出后……银行挤满了人。什么人都有，有名人，有百姓，他们纷纷来俄罗斯银行开户。”

科瓦尔恰克接受电视主持人Dmitry Kiselyov采访时发表了上述言论，但没有提供任何数据加以佐证。Kiselyov是克里姆林宫的支持者，他本人也是欧盟类似制裁措施瞄准的对象。

科瓦尔恰克还向俄罗斯其他富商巨贾发出警告，称“大家凭直觉就知道商界应该站在这一障碍的哪一边。”

“你们可以在海外有公寓，在（法国）里维埃拉有别墅。这些都可以，但问题是哪儿才是你们的家？一个人的家不只是金钱，家人在哪儿呢？孩子去哪儿上学呢，他们在哪儿工作呢？”他补充道。（完）