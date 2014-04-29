谢钦：走出幕后的“石油沙皇”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月28日 （记者 Vladimir Soldatkin） - 14年前，当普京带着谢钦（Igor Sechin）走出幕后进入克里姆林宫时，俄罗斯媒体称没有谢钦的照片，他们还称谢钦为达斯·维达（Darth Vadar）以暗示其幕后影响力。

谢钦没有在能源行业从业的背景，但却已稳坐俄罗斯石油公司（Rosneft）老板之位两年之久。俄罗斯石油公司为国有企业，在普京掌权时期旗下石油资产大增，已成为全球最大的上市石油公司之一。

在美国周一宣布的冻结在美资产的俄罗斯公民名单上，鞍前马后伴随普京二十余载的谢钦是其中一位重量级人物。美国最新一轮制裁旨在迫使俄罗斯停止支持乌克兰东部地区的亲俄活动。

谢钦的个人传记有漏洞。他在1980年代曾前往非洲工作，官方职务是前苏联一个贸易机构的翻译。但根据各种报道，他像普京一样，在前苏联行将瓦解前曾是一名间谍。谢钦本人对此从未否认过。

两人这段共同的神秘背景，让谢钦成了普京最信任的幕僚，也可以说是让他成了俄罗斯的二号人物，尽管他自2012年以来在政府并未担任过正式职务。

在普京重新加强政府对能源行业的控制时，谢钦发挥了核心作用。在1990年代的私有化拍卖中，俄罗斯能源行业遭到瓜分，被卖给了各大寡头。

现年53岁的谢钦自打一开始在克里姆林宫就追随普京，这让他很快便赢得了“siloviki”领袖的称号。

面对近几周关于谢钦可能被列入制裁名单的各种报道日渐增多，谢钦本人对可能受到的影响不以为然，他上月称制裁只能让普京身边的人团结起来。

“至于国家忠诚的精英们，制裁总是促使他们团结一道，合力应对外部压力，”Prime通讯社援引谢钦的话称。

此番言论是谢钦对普京忠心耿耿的迹象之一，而后者也是让他成为普京最得力幕僚的一项资产。

1980年代在南非工作时，谢钦掌握的语言派上大用场，当时处于冷战最前线的安哥拉和莫桑比克出现游击战。谢钦称他当时在军队服役。

“他（谢钦）非常忠诚，有自己的荣誉观，那便是忠诚之心至死不渝，”在列宁格勒国立大学曾与谢钦一道学习语言、在莫桑比克一起共事过的Yevgeny Muravich说。

俄罗斯石油公司拒绝就谢钦以前的工作发表评论。记者重新申请进行采访，尚未得到回复。

前苏联解体后，与普京一样，谢钦也回到了国内。1990年代，两人曾在圣彼得堡市长办公室共事，普京从那时开始得势，并且最终入主克里姆林宫。

普京成为俄罗斯总统后，他带着谢钦一起进入克里姆林宫，任命谢钦为副幕僚长。谢钦因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”，拥有比正式官职更大的权力。

鉴于当时俄罗斯大多数石油企业均在各大寡头之手，普京借助在1998年日产仅有25万桶的国有俄罗斯石油公司，重新加强政府对该行业的控制。普京在2004年任命谢钦担任俄罗斯石油公司董事长。

经过持续的兼并扩张，俄罗斯石油公司现在日产量已经达到420万桶，是俄罗斯全国日产出的40%，接近全球日产出的5%，几乎是西方最大石油公司埃克森美孚日产水平的两倍。

普京在2008-2012年担任俄罗斯总理期间，谢钦担任的是副总理。普京重回克里姆林宫后，他再次任命谢钦掌帅俄罗斯石油公司，这次担任的是执行长。

俄罗斯石油公司的前员工称，谢钦是一位苛刻的老板。

“他实施铁拳统治，将所有数据牢记于心。他有很强的记忆力，有长时间工作的超凡能力，”一位该公司的前员工称。

一位业内人士对路透称，谢钦的终极目标是让俄罗斯石油公司成为可与英国石油 及壳牌 比肩的国际大企。(完)