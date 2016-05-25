乌克兰与俄罗斯进行人员交换 乌女飞行员萨夫琴科将回国--媒体

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透莫斯科5月25日 （记者 Maria Tsvetkova/Dmitry Solovyov） - 俄罗斯媒体和一位消息人士称，乌克兰总统波罗申科周三飞往俄罗斯，以带回被扣留的乌克兰女飞行员萨夫琴科（Nadiya Savchenko）。作为交换，乌克兰将释放两名俄罗斯人。
萨夫琴科已成为乌克兰的国家英雄。西方政府一直要求俄罗斯释放萨夫琴科。此次交换或可缓解莫斯科与西方的紧张关系。欧洲数周后将决定是否延长对俄制裁。
俄罗斯国际文传电讯社援引一位不具名消息人士称，波罗申科的飞机正飞往顿河畔的俄罗斯城市罗斯托夫。
国际文传电讯社称，波罗申科所乘飞机上载着Yevgeny Yerofeyev和Alexander Alexandrov。Yerofeyev和Alexandrov去年接受路透采访时均称，他们是俄罗斯特种部队士兵。他们在乌克兰东部执行秘密行动时被抓获。
据国际文传电讯社援引的消息人士称，此次交换计划是波罗申科向俄罗斯移交上述两名俄罗斯人，并将萨夫琴科带回国。
路透询问交换是否正在进行，一名接近相关安排的消息人士称：“是的。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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