乌克兰与俄罗斯进行人员交换 乌女飞行员萨夫琴科将回国--媒体

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月25日 - 俄罗斯媒体和一位消息人士称，乌克兰总统波罗申科周三飞往俄罗斯，以带回被扣留的乌克兰女飞行员萨夫琴科（Nadiya Savchenko）。作为交换，乌克兰将释放两名俄罗斯人。
萨夫琴科已成为乌克兰的国家英雄。西方政府一直要求俄罗斯释放萨夫琴科。此次交换或可缓解莫斯科与西方的紧张关系。欧洲数周后将决定是否延长对俄制裁。
俄罗斯国际文传电讯社援引一位不具名消息人士称，波罗申科的飞机正飞往顿河畔的俄罗斯城市罗斯托夫。
国际文传电讯社称，波罗申科所乘飞机上载着Yevgeny Yerofeyev和Alexander Alexandrov。Yerofeyev和Alexandrov去年接受路透采访时均称，他们是俄罗斯特种部队士兵。他们在乌克兰东部执行秘密行动时被抓获。
据国际文传电讯社援引的消息人士称，此次交换计划是波罗申科向俄罗斯移交上述两名俄罗斯人，并将萨夫琴科带回国。
路透询问交换是否正在进行，一名接近相关安排的消息人士称：“是的。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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