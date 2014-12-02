美驻北约大使称俄军机对民航飞机构成威胁

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透布鲁塞尔12月1日（记者 Adrian Croft） - 美国驻北约大使卢特（Douglas Lute）周一称，俄罗斯军用飞机关闭通信设备，不提交飞行计划，对民航飞机构成威胁。
北约称，俄罗斯在2013年加强了在北约边界的飞行活动。与此同时，因俄罗斯在乌克兰危机中的角色东西方紧张关系加剧。今年北约飞机已紧急升空400余次以拦截俄罗斯飞机，比2013年的总次数高出50%。
卢特称，曾发生过“多次事故”，俄罗斯飞机不提交飞行计划，不与民航空管人员沟通，关闭会发送飞机信息的应答器。
他在一个记者会上称，这使得空管人员实际上看不到这些飞机。
“俄罗斯的这些行动不负责任，对民用航空构成威胁，而且表明俄罗斯在公然违反国际准则，”他说。
北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）敦促俄罗斯“用更负责任的方式”进行飞行活动。英国也对俄罗斯对其领空进行侦察表示关切。（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
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