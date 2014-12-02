美驻北约大使称俄军机对民航飞机构成威胁

路透布鲁塞尔12月1日（记者 Adrian Croft） - 美国驻北约大使卢特（Douglas Lute）周一称，俄罗斯军用飞机关闭通信设备，不提交飞行计划，对民航飞机构成威胁。

北约称，俄罗斯在2013年加强了在北约边界的飞行活动。与此同时，因俄罗斯在乌克兰危机中的角色东西方紧张关系加剧。今年北约飞机已紧急升空400余次以拦截俄罗斯飞机，比2013年的总次数高出50%。

卢特称，曾发生过“多次事故”，俄罗斯飞机不提交飞行计划，不与民航空管人员沟通，关闭会发送飞机信息的应答器。

他在一个记者会上称，这使得空管人员实际上看不到这些飞机。

“俄罗斯的这些行动不负责任，对民用航空构成威胁，而且表明俄罗斯在公然违反国际准则，”他说。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）敦促俄罗斯“用更负责任的方式”进行飞行活动。英国也对俄罗斯对其领空进行侦察表示关切。（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

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