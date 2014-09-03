俄罗斯官员称今年将修订军事方针

路透莫斯科9月2日（记者 Mark Trevelyan） - 俄罗斯联邦安全委员会副秘书米哈伊尔·波波夫（Mikhail Popov）周二称，俄罗斯今年将修订其军事方针，以考虑到包括乌克兰危机在内的新威胁。

波波夫对俄新社称，鉴于出现与阿拉伯之春、叙利亚内战、乌克兰政府与乌克兰亲俄分裂势力冲突相关的风险，有关方面正在起草军事方针修正案。

俄罗斯军事方针上次是在2010年修订的，当时该国将北约扩张确定为国家威胁，并且重申俄罗斯有权在国家的存在受到威胁时使用核武器。

波波夫称：“一些高官指责我国领导层思维陈旧，认为北约不是俄罗斯的敌人，永远不会攻打俄罗斯。”

“但事实是这样吗？他们让我们相信他们是良好用心，可他们近几年的行为却与此背道而驰。”

波波夫还称，俄罗斯是一场史无前例的宣传战的目标。北约将在两天后召开峰会，乌克兰危机将是会议的主要议题。

“俄罗斯被刻意描绘成敌人，俄罗斯的政治路线被视为北约的新威胁，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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