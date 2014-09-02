乌克兰反叛武装寻求东部地区“特殊地位”

路透明斯克9月1日 - 乌克兰亲俄分裂武装周一称若东部地区能得到“特殊地位”，愿意继续留在乌克兰。

乌克兰反叛武装在“联络组”周一会议上表示，关键条件之一是基辅当局必须立即停止军事攻势。此次会议结束后未宣布任何细节，但承诺将继续协商。

俄罗斯积极推动“联络组”会议，乌克兰前总统库奇马在工作组会议上作为乌克兰的非正式代表。

俄罗斯驻乌克兰大使以及欧安会一名高官亦出席了周一的会议，乌克兰未派出正式谈判代表。

俄罗斯通讯社引述亲俄反叛武装领袖之一普尔金（Andrei Purgin）的话称，各方将于周五再次开会。

普尔金对俄罗斯国家电视台说：“这个过程才刚刚开始。9月5日继续进行协商时，将讨论迈向停火的步骤，我们会积极磋商换俘的可能性。”

初步看基辅当局可能不会接受分裂武装的要求，因为这样的话，则意味着他们将把对乌克兰东部的控制权交给反叛武装。

但反叛武装寄望于基辅当局在作出最终决定时，会考虑到政府军在近日战事中遇到的挫折。

普尔金表示，分裂武装希望其控制的地区能获得特殊地位，有权决定自己的外贸政策，可与俄罗斯主导的关税同盟融合。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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