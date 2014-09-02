乌克兰反叛武装寻求东部地区“特殊地位”

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透明斯克9月1日 - 乌克兰亲俄分裂武装周一称若东部地区能得到“特殊地位”，愿意继续留在乌克兰。
乌克兰反叛武装在“联络组”周一会议上表示，关键条件之一是基辅当局必须立即停止军事攻势。此次会议结束后未宣布任何细节，但承诺将继续协商。
俄罗斯积极推动“联络组”会议，乌克兰前总统库奇马在工作组会议上作为乌克兰的非正式代表。
俄罗斯驻乌克兰大使以及欧安会一名高官亦出席了周一的会议，乌克兰未派出正式谈判代表。
俄罗斯通讯社引述亲俄反叛武装领袖之一普尔金（Andrei Purgin）的话称，各方将于周五再次开会。
普尔金对俄罗斯国家电视台说：“这个过程才刚刚开始。9月5日继续进行协商时，将讨论迈向停火的步骤，我们会积极磋商换俘的可能性。”
初步看基辅当局可能不会接受分裂武装的要求，因为这样的话，则意味着他们将把对乌克兰东部的控制权交给反叛武装。
但反叛武装寄望于基辅当局在作出最终决定时，会考虑到政府军在近日战事中遇到的挫折。
普尔金表示，分裂武装希望其控制的地区能获得特殊地位，有权决定自己的外贸政策，可与俄罗斯主导的关税同盟融合。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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