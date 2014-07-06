东欧情势： 乌克兰称军队夺回斯拉维扬斯克后将继续向东推进

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
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路透斯拉维扬斯克7月6日 - 乌克兰政府称，将很快从亲俄分离分子手中夺回更多领土，此前政府军重新占领分离分子的据点斯拉维扬斯克，乌总统波罗申科称之为夺回东部战斗的转折点。
目前尚无斯拉维扬斯克战斗造成的伤亡数字。波罗申科6月30日拒绝延长单边停火并下令政府军重新发动进攻。
在斯拉维扬斯克中央广场，约200名当地居民排队领取乌克兰政府军提供的肉、土豆、洋葱和面包。
在宣布自治的顿涅茨克人民共和国国防部长Igor Strelkov指挥下，叛军在斯拉维扬斯克对乌克兰政府军进行了最激烈的抵抗，至少有三架军用直升机和一架安30飞机被击落。
夺回斯拉维扬斯克是基辅三个月来最重要的军事胜利，冲突已造成逾200名乌克兰军人以及数百名平民和叛乱分子丧生。
国际文传电讯社报导称，Igor Strelkov称80-90%的叛乱分子已经逃离了斯拉维扬斯克，但在撤退过程中一些武装人员丧生，因对乌军声东击西出现了纰漏。
乌克兰军方称，已经完全控制了斯拉维扬斯克以及邻近的克拉马托尔斯克。众多反叛分子似已朝顿涅茨克撤退。(完)
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