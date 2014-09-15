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时事要闻 | 2014年 9月 15日 星期一 10:01 BJT

上合组织间接抨击美国导弹防御计划

路透杜尚别9月12日 - 上海合作组织（SCO）周五称反对单方无限制发展导弹防御系统，称这将损害国际安全和战略稳定。

上合组织峰会发布的声明未直接点名美国。但俄罗斯长期指责美国构筑全球导弹防御系统的计划，并将此视为安全威胁。

上合组织在声明中说：“个别国家或一组国家单方无限制发展导弹防御系统，将损害国际安全和战略稳定。”

声明称，上合组织成员认为“不应通过牺牲它国的安全来确保本国安全”。

上合组织成员国包括中国、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

受乌克兰危机影响，俄罗斯与美国关系目前处于冷战以来的最低谷。上合组织声明表示支持乌克兰当局与亲俄分裂主义者达成的停火，并呼吁双方在此基础上达成持久解决方案。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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