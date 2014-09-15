上合组织间接抨击美国导弹防御计划

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透杜尚别9月12日 - 上海合作组织（SCO）周五称反对单方无限制发展导弹防御系统，称这将损害国际安全和战略稳定。
上合组织峰会发布的声明未直接点名美国。但俄罗斯长期指责美国构筑全球导弹防御系统的计划，并将此视为安全威胁。
上合组织在声明中说：“个别国家或一组国家单方无限制发展导弹防御系统，将损害国际安全和战略稳定。”
声明称，上合组织成员认为“不应通过牺牲它国的安全来确保本国安全”。
上合组织成员国包括中国、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。
受乌克兰危机影响，俄罗斯与美国关系目前处于冷战以来的最低谷。上合组织声明表示支持乌克兰当局与亲俄分裂主义者达成的停火，并呼吁双方在此基础上达成持久解决方案。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。