版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 16日 星期二 18:34 BJT

乌克兰同意给予东部地区“特殊地位”

路透基辅9月16日 - 出席乌克兰议会闭门会议的代表称，乌克兰议会周二通过一项法律，给予东部地区“特殊地位”，包括三年的有限自治权。

议会代表对路透表示，通过的另外一项法律将赦免近期参与与政府军作战的分裂武装分子。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐