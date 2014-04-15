分析：俄罗斯巩固“后院” 西方国家“雷声大雨点小”

路透伦敦4月11日（记者 Peter Apps） -北约称有数以万计的俄军在俄乌边境集结、可能准备入侵乌克兰，但西方国家并无阻止俄罗斯干预乌克兰的策略。

北约已基本排除出兵保护非北约国家的可能性，北约现任和前任官员称，制裁和孤立是向俄罗斯施压的最好、可能也是唯一的途径。他们认为，加大向普京小圈子内的权贵施压，也许能促使普京的立场缓和下来。

但他们也承认，这可能需从长计议。政府和民间人士担心，若俄罗斯进一步被孤立，可能反而变得更民族主义、更妄自尊大。他们担心，若进一步向普京施加压力，可能反而成为他变得更民粹主义化、更咄咄逼人的动力。

那样的话，俄罗斯可能更坚定“重建苏联”作为其势力范围的野心，最终欧美都无力阻挡。

专家称，莫斯科在努力深度渗透邻国，在安全部队、政府官员和政客层面建立影响力，这使得其能够在譬如乌克兰东部地区煽动骚动，制造混乱，为入侵打伏笔。

北约前俄罗斯问题高级顾问、智库Institute for Statecraft负责人多奈利（Chris Donnelly）说：“我们现在看到的是一种新型战争，是协同战略的一部分。我们要么与之对抗，要么听之任之。目前为止，回应不够充分。”

克里米亚半岛并入俄罗斯，基本已是既成事实，许多人预计未来几年俄罗斯与西方还会有更多类似对抗。

普京在3月18日演讲时明确表示，他愿意动用武力保护俄罗斯族人的利益。

前苏联解体后，约有2,500万俄罗斯族人分布于俄罗斯以外，主要集中在乌克兰、哈萨克斯坦、中亚和巴尔干国家，以及格鲁吉亚和摩尔多瓦的分裂地区等。

此外，还有数千万人在前苏联旧护照上登记的是乌克兰族、白俄罗斯族等，但他们以俄语作为第一语言。

俄罗斯如果想把其已实际军事占领的三个地区--摩尔多瓦的德涅斯特河沿岸地区、格鲁吉亚的南奥塞梯和阿布哈兹纳入其版图，西方国家可能根本无力阻止，甚至可能也没有这样的政治意愿。

“红线”

有人士称，对西方而言，真正的“红线”在于：倘若俄罗斯攻击巴尔干地区的北约成员国，则将触发北约自卫条款，可能引发与北约和美国的广泛战争。

一名要求匿名的西方官员称：“我们进入了新的格局。事实上，要阻止普京侵犯乌克兰或其他非北约的前苏联成员国，西方除了外交和经济手段外，别无他法。当前最重要的是，防止任何对北约成员国的侵犯。”

一些专家认为，西方能向俄罗斯传递出的最有力的讯号是：俄罗斯每次出手巩固其在已控制地区的地位，反而会使邻近其他国家进一步靠拢西方。

这就意味着西方要加大对相关国家的经济支持，可能接纳前苏联成员国如乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦等加入欧盟，也许还会与中亚国家达成新的能源与经济协议。

但就算西方愿意支持这些国家，使得它们能够抗衡俄罗斯的影响力，实际还是要取决于这些国家的政府自身。毕竟，当前乌克兰仍深陷政治危机，且俄罗斯在前苏联成员国中的整体影响力上升。

美国“唐纳德·库克”号导弹驱逐舰近日进入黑海参与演习，以“安抚北约盟国”。

但目前为止，西方国家真正能用的手段还是经济制裁，而其威慑效果难以评判。

美国和欧盟均威胁称，若俄军进入乌克兰其他地区，俄罗斯将面临更严厉的制裁。这样的风险导致大量资金流出俄罗斯，并冲击经济，但影响还只是间接的。

目前为止，普京还未出兵进入乌克兰其他地区，但除了普京以外，恐怕没人能肯定地说，他是因为担心经济制裁影响俄罗斯经济，还是因为其他原因，才没有进一步行动。

西方国家不愿具体说明进一步制裁意味着什么。有人士称，这降低了威胁的效果。而如果采取全面资产冻结或欧洲脱离俄罗斯天然气供应等措施，那么受冲击的不仅仅是俄罗斯，也包括西方国家。

也有支持制裁的人认为，严厉制裁证明对伊朗是有效的，成功地把伊朗重新拉回到了核谈判中来。

倘若俄罗斯入侵乌克兰东部，几乎可以肯定俄乌两国至少会爆发一定程度的军事冲突，至于西方会对此作出怎样的回应，目前还无法判断。

北约4月1日宣布“切实措施”增强乌克兰的自卫能力，但事实上，也不过就是一些模糊不清的“增强能力”措施，以及扩大北约在基辅的联络处规模。

智库--海军分析中心的俄罗斯问题分析师高仁伯格（Dmitri Gorenburg）说：“西方并非不能阻止俄罗斯，北约派出两个旅，差不多就能阻止（俄罗斯）入侵（乌克兰）。但这种情况是不会发生的。说到阻止俄罗斯在前苏联成员国的行动，西方没有相关的战略，也没有这样的意愿。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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