分析：乌政府军步步进逼 普京玩起两面派

路透纽约7月14日（记者 David Rohde） - 随着乌克兰东部地区的战事更趋激烈，有迹象显示俄罗斯总统普京玩起了两面派：一方面承诺愿意支持协商解决，一方面继续向乌克兰分裂主义力量提供武器。

“普京过去几周一直在玩两面派，”前美国驻乌克兰大使、布鲁金斯学会资深研究员皮斐尔（Steven Pifer）说。

“一直有迹象显示俄罗斯希望协助通过外交方式解决问题……但仍能看到俄罗斯武器流入乌克兰的证据。”

经历数月的唇枪舌剑后，普京在三周前让俄罗斯议会取消了在乌克兰动武的授权。随后的周四，普京又同德国总理默克尔及法国总统奥朗德发表联合声明，呼吁乌克兰各方停火。

普京的基调明显转变，与华府的辩论焦点有关系。

奥巴马政府官员认为，美国和欧洲的制裁措施不仅让俄罗斯经济放缓，也令普京在乌克兰东部煽动动乱的努力受到抑制。

但前美国外交官员认为，虽然两轮制裁有帮助作用，但这并非抑制俄罗斯意图的关键因素。乌克兰新政府取得的成功以及分裂主义力量的败退，才是主要原因。

“首先、最重要的是因为乌克兰人目前的所作所为，”前美国驻俄罗斯大使麦克法尔（Michael McFaul）说。

乌克兰总统波罗申科在将该国军队转变成有效战斗力方面表现出彩，这令人颇感意外。乌克兰从美国获得了2,000万美元的军事援助以及情报和顾问支持。

该国新政府投入军队、果断并愿意承受伤亡，这些都让其军方获得了一定的优势。

与此同时，乌克兰东部的亲俄分裂主义力量在赢得民众支持方面表现逊色。他们与东部的多数民众渐行渐远，没有掀起广受欢迎的亲俄运动。

“分裂主义者已经不受欢迎，”皮斐尔说。“民众厌烦了。”

华盛顿注意力缺失

伍德罗·威尔逊国际学者中心研究俄罗斯问题的专家Matthew Rojansky警告称，时间或许对普京有利。

他称，长期以来，华盛顿密切关注以“颜色革命”闻名的反俄罗斯运动，然后又迅速将注意力往别处转移。

“更大的挑战是别回到以前的坏习惯，颜色革命发生后一度非常兴奋，”Rojansky说。“然后就完全忘记这些国家的存在了。”

他补充说，普京深谙这一点，他对美国玩起放长线钓大鱼的游戏。

小布什政府时期美国国家安全委员会负责俄罗斯事务的高级主任格雷姆（Thomas Graham）称，普京从未想要入侵或吞并乌克兰东部地区。相反，他的目标是保持俄罗斯对乌克兰政府的影响力。

“我认为，一直以来（普京的）目标其实是拥有对基辅政府的影响力，”格雷姆说。“最起码是确保该国（对俄）不敌对，不会很快转向欧洲。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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