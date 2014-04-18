综述：四方会谈呼吁结束在乌克兰的暴力冲突

即时观点：投资及工业超预期拉动中国一季度GDP同比增6.9% 或为年内高点（更新版）
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。受投资拉动经济回暖势头明显，分析师预计一季度GDP或为年内高点，良好开局的可持续性仍有待观察。
* 四方会谈呼吁结束乌克兰的暴力冲突
* 普京称乌克兰政府迈向“深渊”
* 奥巴马称会谈展现出外交解决的希望
* 三名亲俄分离主义分子夜间在冲突中死亡
路透日内瓦/莫斯科4月17日 -美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四在危机会谈结束后呼吁，立即停止在乌克兰的暴力冲突，而西方大国则认为俄罗斯正在助长亲俄分离主义运动。
美国总统奥巴马称，在日内瓦举行的俄罗斯与西方大国的会谈带来了希望，但如果情况未能改观，美国及其盟国将准备进一步制裁俄罗斯。
俄罗斯总统普京在莫斯科发表讲话，指责乌克兰领导人动用军队平息在乌东部的动乱是“严重犯罪”，且不排除派出俄罗斯军队的可能性。
普京表示，他不希望采取这样的行动，而外交努力可望成功化解这场冷战结束后东西方最为严重的对峙。
在普京讲话前数小时，亲俄分离主义分子攻击了一个乌克兰国民警卫队的基地，其中三人被杀，这是亲俄分离主义者起义10天来最为严重的流血事件。
“各方必须对任何暴力、恐吓或挑衅行为保持克制，”联合声明称。
“所有非法武装组织都必须解除武装；所有被非法占领的建筑都必须交还给合法所有者；在乌克兰城镇中所有被非法占据的街道、广场及其他公共场所都必须清退，”声明并称。
奥巴马对记者称，通过外交渠道缓和紧张局势是有可能的。
尚不确定俄罗斯是否会满足西方的要求，停止在乌克兰东部地区挑起事端并从俄乌边境撤军。莫斯科否认其在乌克兰采取主动行动。
“如果俄罗斯真的想表现出维持该地区稳定的意愿，这将是对它的一次考验，”乌克兰外交部长AndriyDeshchytsia说。
美国国务院表示，会谈取得的成果比有些人预期的更大。但发言人补充说，“在落实之前，依然称不上取得了突破，我们需要看到俄罗斯方面有具体行动跟进。”
**成效令人存疑**
协议能否奏效，令人生疑。
美国国务卿克里称，如果俄罗斯不采取行动缓和乌克兰紧张局势，则将对其采取进一步的制裁措施。
俄罗斯总统普京指责乌克兰政府让本国陷入“深渊”。
“他们进一步威胁使用武力，而没有意识到自己做错了什么，也不尝试进行对话...这是乌克兰现任领导人犯下的又一重罪，”普京在一年一度面向俄罗斯民众的电视问答中称。
“我希望他们能够意识到现任政府正步入怎样一个泥潭和深渊，并把该国拽入其中，”普京还称。
普京还首次承认，俄罗斯军队在克里米亚地区发挥了直接的影响，援助了当地的武装组织。(完)
(编译 张荻/王兴亚/许娜；审校 龚芳/郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。受投资拉动经济回暖势头明显，分析师预计一季度GDP或为年内高点，良好开局的可持续性仍有待观察。
路透北京4月14日 - 上周“习特会”后宣布的百日贸易谈判计划，旨在解决数十年来颇为棘手的贸易问题，但一些美国企业领导担心，谈判时间太短或许让结果浮于表面。
路透华盛顿/平壤4月17日 - 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。