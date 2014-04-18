综述：四方会谈呼吁结束在乌克兰的暴力冲突

2014年4月17日，俄罗斯外长拉夫罗夫在日内瓦举行的乌克兰危机四方会谈后出席记者会。 REUTERS/Denis Balibouse

* 四方会谈呼吁结束乌克兰的暴力冲突

* 普京称乌克兰政府迈向“深渊”

* 奥巴马称会谈展现出外交解决的希望

* 三名亲俄分离主义分子夜间在冲突中死亡

路透日内瓦/莫斯科4月17日 -美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四在危机会谈结束后呼吁，立即停止在乌克兰的暴力冲突，而西方大国则认为俄罗斯正在助长亲俄分离主义运动。

美国总统奥巴马称，在日内瓦举行的俄罗斯与西方大国的会谈带来了希望，但如果情况未能改观，美国及其盟国将准备进一步制裁俄罗斯。

俄罗斯总统普京在莫斯科发表讲话，指责乌克兰领导人动用军队平息在乌东部的动乱是“严重犯罪”，且不排除派出俄罗斯军队的可能性。

普京表示，他不希望采取这样的行动，而外交努力可望成功化解这场冷战结束后东西方最为严重的对峙。

在普京讲话前数小时，亲俄分离主义分子攻击了一个乌克兰国民警卫队的基地，其中三人被杀，这是亲俄分离主义者起义10天来最为严重的流血事件。

“各方必须对任何暴力、恐吓或挑衅行为保持克制，”联合声明称。

“所有非法武装组织都必须解除武装；所有被非法占领的建筑都必须交还给合法所有者；在乌克兰城镇中所有被非法占据的街道、广场及其他公共场所都必须清退，”声明并称。

奥巴马对记者称，通过外交渠道缓和紧张局势是有可能的。

尚不确定俄罗斯是否会满足西方的要求，停止在乌克兰东部地区挑起事端并从俄乌边境撤军。莫斯科否认其在乌克兰采取主动行动。

“如果俄罗斯真的想表现出维持该地区稳定的意愿，这将是对它的一次考验，”乌克兰外交部长AndriyDeshchytsia说。

美国国务院表示，会谈取得的成果比有些人预期的更大。但发言人补充说，“在落实之前，依然称不上取得了突破，我们需要看到俄罗斯方面有具体行动跟进。”

**成效令人存疑**

协议能否奏效，令人生疑。

美国国务卿克里称，如果俄罗斯不采取行动缓和乌克兰紧张局势，则将对其采取进一步的制裁措施。

俄罗斯总统普京指责乌克兰政府让本国陷入“深渊”。

“他们进一步威胁使用武力，而没有意识到自己做错了什么，也不尝试进行对话...这是乌克兰现任领导人犯下的又一重罪，”普京在一年一度面向俄罗斯民众的电视问答中称。

“我希望他们能够意识到现任政府正步入怎样一个泥潭和深渊，并把该国拽入其中，”普京还称。

普京还首次承认，俄罗斯军队在克里米亚地区发挥了直接的影响，援助了当地的武装组织。(完)

(编译 张荻/王兴亚/许娜；审校 龚芳/郑茵)

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