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时事要闻 | 2014年 7月 30日 星期三 18:33 BJT

白俄罗斯将主持乌俄及欧安组织会谈

路透明斯克7月30日 - 白俄罗斯总统卢卡申科办公室周三表示，白俄罗斯将组织乌克兰、俄罗斯与欧安组织关于乌克兰东部危机的会谈。

该办公室没有提到会谈将在何时举行，但乌克兰总统波罗申科要求卢卡申科周四主持会谈，并集中商讨确保进入马航MH17航班被击落地点的问题。

没有迹象显示，亲俄分离主义力量会参与会谈，但卢卡申科办公室称邀请了“所有相关各方”。

俄罗斯驻乌克兰大使祖拉博夫(Mikhail Zurabov)和乌克兰前总统列昂尼德·库奇马(Leonid Kuchma)预计将参与会谈。自从乌克兰爆发政治危机以来，他们进行的几次会谈均未实现突破。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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