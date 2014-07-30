白俄罗斯将主持乌俄及欧安组织会谈

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透明斯克7月30日 - 白俄罗斯总统卢卡申科办公室周三表示，白俄罗斯将组织乌克兰、俄罗斯与欧安组织关于乌克兰东部危机的会谈。
该办公室没有提到会谈将在何时举行，但乌克兰总统波罗申科要求卢卡申科周四主持会谈，并集中商讨确保进入马航MH17航班被击落地点的问题。
没有迹象显示，亲俄分离主义力量会参与会谈，但卢卡申科办公室称邀请了“所有相关各方”。
俄罗斯驻乌克兰大使祖拉博夫(Mikhail Zurabov)和乌克兰前总统列昂尼德·库奇马(Leonid Kuchma)预计将参与会谈。自从乌克兰爆发政治危机以来，他们进行的几次会谈均未实现突破。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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