东欧情势：乌克兰危机谈判取得进展，就建立安全区达成一致--德国外长

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透柏林1月21日 - 德国外交部长史坦迈尔周三晚表示，有关乌克兰危机的四方会谈取得进展，就在亲俄武装和乌克兰军队之间建立安全区达成一致。
史坦迈尔称，法国、德国、俄罗斯和乌克兰外长在柏林的会晤取得“明显成果”，并补充道各方就撤回重型武器的分界线达成一致。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。