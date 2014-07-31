俄针对乌克兰发布贸易禁令

路透莫斯科7月31日 - 俄罗斯消费者保护机构周四称，已停止进口乌克兰果汁，这是俄罗斯遭西方国家制裁后发布的最新贸易禁令。

之前一日俄罗斯宣布禁止从波兰进口水果和蔬菜，波兰称这是俄罗斯的报复性措施。俄罗斯消费者保护机构称，为了保护消费者权益，从7月29日起已暂停进口乌克兰果汁。

该机构称，乌克兰果汁产品未遵照关税同盟的技术性规定进行相关登记。这指的是数个前苏联加盟共和国组成的关税同盟，俄总统普京曾表示希望乌克兰有朝一日加入该同盟。

俄消费者保护机构称，禁令包括用作儿童饮品的果汁。

欧盟和美国本周对俄罗斯实施波及广泛经济领域的制裁措施。

周三欧盟还宣布对更多俄罗斯官员、普京的盟友以及俄罗斯企业实施制裁。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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