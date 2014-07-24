《焦点》欧盟成员国与俄经贸关系松紧不同，加强制裁并非异口同声

意大利以及希腊和塞浦路斯都强烈反对加大对俄罗斯制裁。

去年意大利对俄罗斯的出口额仅次于德国，接近110亿欧元，是英国对俄出口的两倍，也高于荷兰的80亿欧元。而193名荷兰人在马航空难中遇难后，荷兰也转为支持制裁。

荷兰人口只有1,500万，从俄罗斯的进口和对俄罗斯的外商直接投资规模显得非常突出，因荷兰是石油和大宗商品贸易枢纽，而且海外公司把总部设在这里可以节税。

意大利出口多数为制成品、运输机械和化工产品，以原材料为主的俄罗斯经济需要这些复杂的产品。

“制裁通常对于施受双方都是问题，”意大利经济部长帕多安在布鲁塞尔对路透称。

**940亿美元的俄罗斯海外直接投资**

与意大利站在同样立场的包括塞浦路斯等南欧国家，俄罗斯在塞浦路斯有数以十亿欧元计的投资。

俄罗斯居民2013年的对外直接投资为940亿美元，其中110亿美元投资到塞浦路斯。