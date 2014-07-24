《焦点》欧盟成员国与俄经贸关系松紧不同，加强制裁并非异口同声

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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意大利以及希腊和塞浦路斯都强烈反对加大对俄罗斯制裁。
去年意大利对俄罗斯的出口额仅次于德国，接近110亿欧元，是英国对俄出口的两倍，也高于荷兰的80亿欧元。而193名荷兰人在马航空难中遇难后，荷兰也转为支持制裁。
荷兰人口只有1,500万，从俄罗斯的进口和对俄罗斯的外商直接投资规模显得非常突出，因荷兰是石油和大宗商品贸易枢纽，而且海外公司把总部设在这里可以节税。
意大利出口多数为制成品、运输机械和化工产品，以原材料为主的俄罗斯经济需要这些复杂的产品。
“制裁通常对于施受双方都是问题，”意大利经济部长帕多安在布鲁塞尔对路透称。
**940亿美元的俄罗斯海外直接投资**
与意大利站在同样立场的包括塞浦路斯等南欧国家，俄罗斯在塞浦路斯有数以十亿欧元计的投资。
俄罗斯居民2013年的对外直接投资为940亿美元，其中110亿美元投资到塞浦路斯。
塞浦路斯吸引到的俄罗斯资本与储蓄仅次于英国维京群岛，去年后者获得617亿美元。(完) (编译 许娜/郑茵/王丽鑫； 审校 张涛/张荻)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。