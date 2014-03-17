美国导弹驱逐舰将在黑海开展更多联合演习

路透保加利亚3月15日 - 美国导弹驱逐舰特鲁克斯顿号（USS Truxtun）司令官毕恩（Andrew Biehn）周六称，该驱逐舰将与盟国军舰在黑海开展更多演习。

特鲁克斯顿号几日前与罗马尼亚和保加利亚军舰进行了联合军演，当时他们距离进入乌克兰克里米亚的俄罗斯军队仅有几百英里。

美方称，这些是常规演习，在乌克兰危机爆发前早有计划。在此期间，美国与波兰战机还在波兰进行了联合空中演习，北约则在东欧进行了侦察飞行。

美国在黑海西南部国际海域进行的联合海军演习不包括实弹演习。

美国进行的海上和空中军事演习意在向担忧俄罗斯意图的北约成员国表明美国的决心。

“此次演习在几个月前就已计划好，这很重要，因为我们能同罗马尼亚和保加利亚海军联合演习，”毕恩称。

“我无法对未来的行动作出评论，但我们将借此机会与我们在该地区的盟友进行一些常规演习。我们的行动在克里米亚危机开始前就早有计划。”（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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