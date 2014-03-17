美国导弹驱逐舰将在黑海开展更多联合演习

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透保加利亚3月15日 - 美国导弹驱逐舰特鲁克斯顿号（USS Truxtun）司令官毕恩（Andrew Biehn）周六称，该驱逐舰将与盟国军舰在黑海开展更多演习。
特鲁克斯顿号几日前与罗马尼亚和保加利亚军舰进行了联合军演，当时他们距离进入乌克兰克里米亚的俄罗斯军队仅有几百英里。
美方称，这些是常规演习，在乌克兰危机爆发前早有计划。在此期间，美国与波兰战机还在波兰进行了联合空中演习，北约则在东欧进行了侦察飞行。
美国在黑海西南部国际海域进行的联合海军演习不包括实弹演习。
美国进行的海上和空中军事演习意在向担忧俄罗斯意图的北约成员国表明美国的决心。
“此次演习在几个月前就已计划好，这很重要，因为我们能同罗马尼亚和保加利亚海军联合演习，”毕恩称。
“我无法对未来的行动作出评论，但我们将借此机会与我们在该地区的盟友进行一些常规演习。我们的行动在克里米亚危机开始前就早有计划。”（完）
编译：程芳 发稿：王琛
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)