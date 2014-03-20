美国导弹驱逐舰在黑海开展新一轮演习

(本文由路透中文网编译提供)

路透黑海“特鲁克斯顿号”驱逐舰3月19日 - 美国导弹驱逐舰特鲁克斯顿号（USS Truxtun）周三在黑海开展新一轮海军演习，在距克里米亚仅隔数百英里的地方再次展示军力。

继上周进行类似演习后，特鲁克斯顿号与北约成员国--罗马尼亚和保加利亚在黑海的平静海域进行了这次演习。

美国海军官员称，上周演习是在西方与俄罗斯因俄方军队占领克里米亚引发当前僵局之前早就计划好的。

“（美国）同盟友进行演习的原因很多，演习为我们提供了让北约盟友相信我们支持他们的机会，”驻欧洲美国海军的发言人Shawn Eklund说。他还称，海军计划进行更多演习。

“我不能代表官兵们的心声，但他们是为了最糟糕的情形作训练。但愿这个地区不会发生什么事。我们做好准备，我们与合作伙伴及北约盟友携手合作，”他对路透称。

他还称，演习有助于盟友间建立起有效的合作，并展示了美国对北约的承诺。

周三在特鲁克斯顿号上的演习，包括罗马尼亚特种兵部队从直升机速降到船上以及通信演习。在通信演习中，参演盟友共享了关于他们各自雷达系统的信息。（完）