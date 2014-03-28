乌克兰前总理季莫申科宣布将竞选总统

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅3月27日 - 乌克兰前总理季莫申科周四宣布将竞逐5月25日举行的总统大选。在她的政敌亚努科维奇2月被推翻后，乌克兰议会通过了允许免除季莫申科刑事处罚的法令。
她告诉记者：“我打算竞选总统。”
53岁的季莫申科曾两度出任总理，并于2010年竞选总统，但以微弱差距败给了亚努科维奇。
亚努科维奇上台后镇压季莫申科及其盟友，她于2011年因滥用职权的罪名入狱。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p