季莫申科宣布将竞选总统

乌克兰前总理季莫申科周四宣布将竞逐5月25日举行的总统大选。在她的政敌亚努科维奇2月被推翻后，乌克兰议会通过了允许免除季莫申科刑事处罚的法令。 她告诉记者：“我打算竞选总统。”53岁的季莫申科曾两度出任总理，并于2010年竞选总统，但以微弱差距败给了亚努科维奇。亚努科维奇上台后镇压季莫申科及其盟友，她于2011年因滥用职权的罪名入狱。路透