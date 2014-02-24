乌克兰情势：英国财政大臣表示，愿意通过IMF和欧盟向乌克兰提供援助

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透新加坡2月24日 - 英国财政大臣欧思邦周一表示，英国准备通过国际货币基金组织(IMF)和欧盟设计的方案向乌克兰提供援助。
”乌克兰人民展现出把国家带入未来、以及和欧洲加强联系的意愿，我认为我们不应该排斥这个意愿，我们应当欢迎，“他在新加坡对记者表示。
”我们应当准备通过IMF等组织向乌克兰提供经济援助，当然许多援助将以贷款及类似的形式提供，不过乌克兰经济也有很好的投资机会。“
乌克兰的临时领导层周日承诺，将把国家带回到与欧洲融合的路线上。此前该国亲俄派总统亚努科维奇被免职。
欧盟外交事务负责人阿斯顿周一将前往乌克兰，预计她将探讨支撑经济的措施。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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