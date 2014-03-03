乌克兰情势：俄向驻克里米亚的乌克兰军队发出投降最后通牒-国际文传电讯

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透基辅3月3日 - 国际文传电讯社援引乌克兰国防部消息人士的话报道称，俄罗斯黑海舰队向驻克里米亚的乌克兰军队发出最后通牒，要求其在周二上午5点(0300 GMT)前投降，否则将面临军事打击。
国际文传电讯社称，最后通牒是黑海舰队指挥官Alexander Vitko发出的。
乌克兰军方未立即证实上述报道，黑海舰队也未立即对此置评。目前克里米亚已被俄军控制，黑海舰队在当地有基地。
国际文传电讯社援引军方消息人士的话报道称，“如果他们没有在明日上午5时前投降，将开始对克里米亚地区的武装部队发动真正的攻击。” (完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。