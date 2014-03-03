乌克兰情势：俄向驻克里米亚的乌克兰军队发出投降最后通牒-国际文传电讯

路透基辅3月3日 - 国际文传电讯社援引乌克兰国防部消息人士的话报道称，俄罗斯黑海舰队向驻克里米亚的乌克兰军队发出最后通牒，要求其在周二上午5点(0300 GMT)前投降，否则将面临军事打击。

国际文传电讯社称，最后通牒是黑海舰队指挥官Alexander Vitko发出的。

乌克兰军方未立即证实上述报道，黑海舰队也未立即对此置评。目前克里米亚已被俄军控制，黑海舰队在当地有基地。