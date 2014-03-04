俄罗斯：亚努科维奇请求普京以武力拯救乌克兰

路透联合国3月3日（记者 Louis Charbonneau） - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（VitalyChurkin）周一在安理会召开的紧急会议上称，乌克兰被罢免的总统亚努科维奇已致信俄总统普京，请求普京动用武力恢复乌克兰的法治和秩序。

“在西方国家的影响下，恐怖和暴力活动（在乌克兰）已经司空见惯，”丘尔金阅读着信函内容。

“人民因为语言和政治原因受到迫害，”他读道。“因此，出于这方面的考虑，我请求俄罗斯总统普京先生动用俄罗斯联邦的武装力量，来建立合法、和平、法治及稳定，保护乌克兰人民。”

丘尔金还举起信件副本让与会的安理会成员国代表看了看，他称信件的签署日期是3月1日。

丘尔金发表讲话后，美国常驻联合国代表鲍尔（SamanthaPower）反驳了俄方关于乌克兰东部地区讲俄语的民众面临威胁的说法。

“没有证据显示俄罗斯族民众面临危险，”鲍尔说在安理会会议上说。这是安理会四天来就乌克兰局势召开第三次紧急会议，这次会议是应俄罗斯请求召开的。

鲍尔称，俄罗斯在克里米亚总理邀请下堂而皇之地在乌克兰进行军事部署，这么做“没有法律依据”，只有乌克兰议会才有权这么做。

乌克兰常驻联合国代表YuriySergeyev称，自2月24日以来，俄罗斯从本国境内向克里米亚部署大约1.6万军力，他称这是非法入侵。他还说明，这是俄罗斯根据与乌克兰协议在克里米亚派驻服务俄黑海舰队军力基础上增派的部队。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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