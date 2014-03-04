俄罗斯：亚努科维奇请求普京以武力拯救乌克兰

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月3日（记者 Louis Charbonneau） - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）周一在安理会召开的紧急会议上称，乌克兰被罢免的总统亚努科维奇已致信俄总统普京，请求普京动用武力恢复乌克兰的法治和秩序。
“在西方国家的影响下，恐怖和暴力活动（在乌克兰）已经司空见惯，”丘尔金阅读着信函内容。
“人民因为语言和政治原因受到迫害，”他读道。“因此，出于这方面的考虑，我请求俄罗斯总统普京先生动用俄罗斯联邦的武装力量，来建立合法、和平、法治以及稳定，保护乌克兰人民。”
丘尔金还举起信件副本让与会的安理会成员国代表看了看，他称信件的签署日期是3月1日。
丘尔金发表讲话后，美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）反驳了俄方关于乌克兰东部地区讲俄语的民众面临威胁的说法。
“没有证据显示俄罗斯族民众面临危险，”鲍尔说在安理会会议上说。这是安理会四天来就乌克兰局势召开第三次紧急会议，这次会议是应俄罗斯请求召开的。
鲍尔称，俄罗斯在克里米亚总理邀请下堂而皇之地在乌克兰进行军事部署，这么做“没有法律依据”，只有乌克兰议会才有权这么做。
乌克兰常驻联合国代表Yuriy Sergeyev称，自2月24日以来，俄罗斯从本国境内向克里米亚部署大约1.6万军力，他称这是非法入侵。他还说明，这是俄罗斯根据与乌克兰协议在克里米亚派驻服务俄黑海舰队军力基础上增派的部队。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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