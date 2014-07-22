联合国安理会谴责马航客机坠毁事件

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(右)对谴责马航坠机事件的决议投赞成票。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透联合国7月21日（记者 Michelle Nichols） - 联合国安理会周一通过决议，谴责马航客机坠毁事件，要求相关武装组织允许调查人员“安全、有保障、完全不受限制地进入 ”坠机现场。

安理会一致通过了由澳大利亚起草的决议，要求追究肇事者的责任，敦促所有国家全力配合调查。

“确定究竟发生了什么以及谁为这起事件负责，这是我们对遇难者及他们家属的责任，”前往纽约就决议进行谈判的澳大利亚外长毕晓普称。马航客机坠毁事件298名遇难者中有28名澳大利亚公民。

毕晓普在安理会称，俄罗斯“必须动用其对（乌克兰）分裂主义力量的影响力”，来确保调查人员进入坠机现场。

决议内容进行一些修改后，俄罗斯投票支持该决议。决议内容修改部分包括将这起事件的性质定为“坠毁”而非“被击落”。

俄罗斯关于删除决议中对武装组织指称的要求未被采纳。

决议“要求控制坠机地点和周围地区的武装组织不要采取任何可能破坏坠机现场完整性的行动，当中包括不能破坏、移动、或弄乱残骸、设备、碎片、个人物品及遗骸。”

决议“支持按照国际民航准则对这起事件进行充分、全面和独立的国际调查”，并且“要求所有国家及其他方面不要采取针对民用飞机的暴力行为”。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）称，俄罗斯愿意援助国际调查，但警告称不要在谁应为这起事件负责任一事上“匆忙下结论”，应当将相关证据提交给联合国旗下的国际民航组织。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。