美官员称普京的涉乌和平提议系“占领计划”

路透联合国1月21日（记者 Louis Charbonneau） - 美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）周三称，俄罗斯总统普京提出的关于乌克兰问题的和平提议，只不过军事占领的蓝图而已，目的是获得乌克兰分裂力量占据的地区。

“这项计划将寻求使分裂力量去年9月占据的领土、以及乌克兰境内的俄方人员和设备合法化，”鲍尔称。

“我们来揭开普京和平计划的面纱，以其本来面目--俄罗斯占领计划来称呼该计划，”她在安理会有关乌克兰的特别会议上说道。

普京称这项提议旨在结束乌克兰的冲突。但俄罗斯方面周日称，乌克兰总统波罗申科拒绝了该计划。

鲍尔称，该计划“会使俄罗斯无需遵守在明斯克所做的撤军以及将国际边界控制权还给乌克兰的承诺”。

“普京总统一次又一次地一手抛出橄榄枝，一手抛出Grad导弹和坦克，”她说。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）对乌克兰近期暴力活动上升指责乌克兰当局，称俄罗斯正在确保“完全遵守明斯克协议”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。