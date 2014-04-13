东欧情势：联合国安理会将就乌克兰局势召开紧急会议

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透联合国4月13日 - 联合国安全理事会将于周一0GMT召开紧急会议，讨论乌克兰东部危机升高的问题。
“应俄罗斯要求，安理会将在0GMT召开会议，”一名要求匿名的安理会外交官向路透称。另一名外交官指出，正在就乌克兰参与问题进行讨论。
俄罗斯外长稍早表示，安理会将紧急讨论乌克兰局势，称乌克兰对分离主义者采取军事打击的计划是“犯罪”。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。