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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 07:15 BJT

东欧情势：联合国安理会将就乌克兰局势召开紧急会议

路透联合国4月13日 - 联合国安全理事会将于周一0GMT召开紧急会议，讨论乌克兰东部危机升高的问题。

“应俄罗斯要求，安理会将在0GMT召开会议，”一名要求匿名的安理会外交官向路透称。另一名外交官指出，正在就乌克兰参与问题进行讨论。

俄罗斯外长稍早表示，安理会将紧急讨论乌克兰局势，称乌克兰对分离主义者采取军事打击的计划是“犯罪”。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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