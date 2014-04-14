联合国就乌克兰危机举行紧急会议 西方国家纷纷指责俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月13日（记者 Louis Charbonneau） - 西方国家周日纷纷指责俄罗斯在与乌克兰接壤的边境附近集结大量装备精良的部队，为发动克里米亚式的侵略做准备；俄罗斯则指责乌克兰领导层恐俄、反犹。

英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）称，“卫星图像显示，在与乌克兰接壤的边界附近有3.5万至4万名俄罗斯官兵，配备有战机、坦克、大炮以及后勤保障部门。”

联合国安理会就乌克兰危机举行紧急会议，格兰特在发言中称，“这些官兵不包括在克里米亚非法驻扎的2.5万名俄罗斯官兵。”

法国常驻联合国代表阿罗德（Gerard Araud）对格兰特的看法表示赞同。

此次会议是数周来联合国安理会就乌克兰危机举行的首次紧急会议，是应俄罗斯请求召开的。安理会外交官称，俄罗斯希望此次会议闭门召开，但法国和其他西方国家坚持举行公开会议。

联合国安理会已就乌克兰问题举行过多次紧急会议，但由于俄罗斯与美国和欧洲之间存在严重分歧，一直都没能采取具体行动。

如外界普遍预期，安理会周日的会议也没有采取行动。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）就针对俄罗斯在乌克兰行动的批评进行了驳斥，他在安理会会议上表示，“针对俄罗斯的很多指控都不准确。”

他将乌克兰东南部的动乱归咎于乌克兰政府，并称乌克兰政府威胁在该地区进行军事行动是“犯罪性质的动武”。（完）