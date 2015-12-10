联合国报告称仍有战斗人员及武器从俄罗斯进入乌克兰东部

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦12月9日 - 联合国人权事务高级专员办事处周三发布的报告称，仍有武器及战斗人员从俄罗斯进入乌克兰反抗武装控制的东部地区。该机构并表示，已持续20个月的乌克兰冲突已造成近9,100人死亡。

报告称，杀戮、虐待及非法活动在乌克兰东部依然猖獗。

报告还称，今年8月再次达成停火后，敌对局面明显缓解，这主要归因于乌克兰政府军和亲俄武装组织均从交战双方接触线撤走了一些重型武器。

但报告称：“仍有弹药、武器及战斗人员从俄罗斯进入这些（亲俄）武装控制的地区，导致局势不稳。”

“乌克兰政府无法对与俄罗斯接壤的大片边境进行有效控制，……这继续为弹药、武器及战斗人员进入（亲俄）武装控制的地区提供便利。”报告称。

2014年4月，乌克兰政府军与亲俄武装之间爆发战事。今年8月达成停火后，暴力冲突明显减少，但仍不时有违反停火协议、交火导致死伤的情况。

“自去年4月中旬以来总死亡人数至少9,098人，另有20,732人受伤。这些人中包括平民、乌克兰政府军及(反抗)武装组织的人员。”报告称。（完）