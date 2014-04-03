联合国将继续认可乌克兰对克里米亚的管辖权--外交人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月2日 - 美国和西方外交人士周三称，根据上周通过的一项联大决议，联合国会继续视克里米亚为乌克兰的一部分。这对俄罗斯而言可谓外交上的一大冲击。

联大3月28日宣布克里米亚公投无效。在联大当日对相关决议进行投票表决时，100个国家投赞成票，11个国家投反对票，58个国家弃权，24个国家没有投票。

尽管联大决议不具强制执行力，但决议获得通过表明，整个联合国体系仍承认乌克兰对克里米亚拥有管辖权，同时忽略俄罗斯对该地区的领土主张。

“（决议）具备实际的法律效果，因为联合国目前从法律上发现……（克里米亚）公投是无效的，”美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）周三对美国参议院拨款委员会称。

几位要求匿名的西方外交人士称，在联大投票表决后，相关决议已经得到联合国法律事务办公室（OLA）的确认。

一位西方资深外交人士称，联大决议“巩固了联合国的立场”，即继续认可乌克兰对克里米亚的管辖权。

“OLA目前明确表示，就联合国体系而言，克里米亚仍是乌克兰的一部分，”该外交人士说。“从种种理由看，这都是显而易见的。”（完）