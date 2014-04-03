联合国将继续认可乌克兰对克里米亚的管辖权--外交人士

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月2日 - 美国和西方外交人士周三称，根据上周通过的一项联大决议，联合国会继续视克里米亚为乌克兰的一部分。这对俄罗斯而言可谓外交上的一大冲击。
联大3月28日宣布克里米亚公投无效。在联大当日对相关决议进行投票表决时，100个国家投赞成票，11个国家投反对票，58个国家弃权，24个国家没有投票。
尽管联大决议不具强制执行力，但决议获得通过表明，整个联合国体系仍承认乌克兰对克里米亚拥有管辖权，同时忽略俄罗斯对该地区的领土主张。
“（决议）具备实际的法律效果，因为联合国目前从法律上发现……（克里米亚）公投是无效的，”美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）周三对美国参议院拨款委员会称。
几位要求匿名的西方外交人士称，在联大投票表决后，相关决议已经得到联合国法律事务办公室（OLA）的确认。
一位西方资深外交人士称，联大决议“巩固了联合国的立场”，即继续认可乌克兰对克里米亚的管辖权。
“OLA目前明确表示，就联合国体系而言，克里米亚仍是乌克兰的一部分，”该外交人士说。“从种种理由看，这都是显而易见的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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