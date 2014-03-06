乌克兰称亚努科维奇请求俄出兵的信件无效

路透联合国3月5日（记者 Louis Charbonneau） -俄罗斯驻联合国代表周一在联合国安理会称，亚努科维奇致信俄总统普京，请求普京动用武力干预乌克兰局势。乌克兰政府则致信联合国安理会，称前述信件没有法律效力。

乌克兰政府的信是由驻联合国大使谢尔盖耶夫(Yuriy Sergeyev)写给安理会轮值主席卢卡斯（SylvieLucas）的，所署日期为3月4日。

信中写道，根据乌克兰宪法，只有国会才有权批准接受外国军队进入乌克兰领土。

信中重申基辅立场，即亚努科维奇不再是乌克兰合法总统，并指出国会表决罢黜亚努科维奇，是依据乌克兰宪法第112条。

信中说：“因此，亚努科维奇向俄总统提出的出兵乌克兰的请求不能被视作乌克兰的官方请求。”

俄罗斯驻联合国代表丘尔金周一在安理会会议上出示了据称是亚努科维奇信件的副本，此次会议上西方代表与俄罗斯代表互相抨击。

丘尔金引述手中信件内容称：“这个国家已经陷入混乱和无政府状态，西方推动的恐怖和暴力活动横行。人民因为政治和语言原因受迫害。因此，我请求俄罗斯总统普京先生动用武力，恢复（乌克兰）法治、和平、秩序和稳定，保护乌克兰人民。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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