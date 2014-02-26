美提醒银行提防亚努科维奇转移财产

路透2月25日 -美国财政部周二向本国银行发出警告，提醒他们警惕乌克兰被罢免总统亚努科维奇及其圈内人士可能转移金融资产。

亚努科维奇被街头示威推翻后逃跑。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的一位顾问称，“对于亚努科维奇政府高层腐败及其政府成员其他不法活动的公开报道对金融活动模式的可能影响”，美国的金融机构应当保持警惕。

FinCEN称，已提醒银行对亚努科维奇及圈内人士旗下账户“加强审查”，“以防他们挪用或转移国家资产”。

乌克兰议会周二投票表决，支持将亚努科维奇送至国际刑事法庭，让其为警方以暴力手段对付示威者接受审判。该国议会称，这样的暴力手段造成100余人丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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