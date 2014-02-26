美国提醒银行提防亚努科维奇转移财产

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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(本文由路透中文网编译提供)
路透2月25日 - 美国财政部周二向本国银行发出警告，提醒他们警惕乌克兰被罢免总统亚努科维奇及其圈内人士可能转移金融资产。
亚努科维奇被街头示威推翻后逃跑。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的一位顾问称，“对于亚努科维奇政府高层腐败及其政府成员其他不法活动的公开报道对金融活动模式的可能影响”，美国的金融机构应当保持警惕。
FinCEN称，已提醒银行对亚努科维奇及圈内人士旗下账户“加强审查”，“以防他们挪用或转移国家资产”。
乌克兰议会周二投票表决，支持将亚努科维奇送至国际刑事法庭，让其为警方以暴力手段对付示威者接受审判。该国议会称，这样的暴力手段造成100余人丧生。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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