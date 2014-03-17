奥巴马警告称美国准备制裁俄罗斯

路透华盛顿3月16日（记者 Matt Spetalnick/Roberta Rampton） -美国总统奥巴马周日对俄罗斯总统普京表示，美国拒绝承认乌克兰克里米亚地区的公投结果，并警告称美国已准备好就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。

白宫称，奥巴马向普京明确表示乌克兰危机仍可通过外交途径解决，但俄罗斯首先要停止军事入侵乌克兰领土。预计美国及其欧洲盟友可能最早周一就将对俄罗斯官员实施“有针对性的”制裁性措施。

克里米亚地方当局称，已统计超过一半的选票，其中选择支持加入俄罗斯的选票占95.5%。

“他（奥巴马）强调，俄罗斯的行动侵犯了乌克兰的主权和领土完整，我们准备好与欧洲合作伙伴国协调一致，让俄方为其行动进一步付出代价。”白宫介绍奥巴马与普京的通话情况时说。

白宫称，奥巴马向普京表示，克里米亚公投是在“俄罗斯军事干预的胁迫下”进行的，因此是虚假的，美国和国际社会绝不会承认。

据克里姆林宫的说法，普京对奥巴马表示克里米亚公投合法，两国元首一致认为需合作推动乌克兰局势走向稳定。

两国关于此次通话的口径均提到需要向乌克兰派出国际监督员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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