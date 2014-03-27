版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 00:51 BJT

标题新闻：美国参众两院通过为乌克兰提供10亿美元贷款担保和制裁俄罗斯的议案

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐