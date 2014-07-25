美官员称俄军方可能不愿参与乌克兰冲突

路透科罗拉多州阿斯彭7月25日 - 美国参谋长联席会议主席邓普西(General Martin Dempsey)周四表示，俄罗斯军方很可能不愿参与乌克兰冲突，称尽管他已经有大约两个月没有与俄罗斯军方高层通话，但他愿意进行沟通。

邓普西上将表示：“我认为，俄罗斯军方以及我认识的军方领导人可能不太愿意参与到这种形式的战争中。”

邓普西发表此番表态之际，美国指责俄罗斯在乌俄边境向乌克兰军事据点发射炮弹。

美国国务院也表示，有证据显示，俄罗斯有意向分离主义力量提供威力更强大的多管火箭发射器。

邓普西在科罗拉多州阿斯彭一个安全论坛上表示，“我觉得这确实会改变形势。”他并指出，俄罗斯总统普京没有在缓解局势，而实际上决定让局势升级。

俄罗斯过去否认与乌克兰的反叛活动有直接关系。

美国表示，他们认为俄罗斯制造的SA-11地对空导弹击落了马航MH17客机。

邓普西对俄罗斯的行动将对其与美国和欧洲关系的影响表示关切。

“我真正担心的是，在东欧某个孤立的地方烧起这把火，这把火可能不会仅局限于东欧。我认为这才是真正的风险。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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