美国F-22战机飞抵黑海基地 加强在东欧军事部署

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透罗马尼亚4月25日（记者 William James） - 美国两架F-22“猛禽”战斗机周一飞抵罗马尼亚黑海沿岸的Mihail Kogalniceanu空军基地，美国加大对北约东欧成员国的军事支持。
美国总统奥巴马2014年承诺加强北约东欧成员国的防御能力。俄罗斯之前将克里米亚纳入版图，并支持乌克兰东部地区的亲俄武装，令北约的东欧成员国感到不安。
一架美国KC-135空中加油机与两架“猛禽”战斗机从英国飞至罗马尼亚该基地。
“我们今天在这里，表明我们有能力将F-22飞往北约或整个欧洲任何有需要的地方。”飞行中队指挥官莱霍斯基（Daniel Lehoski）称。
“我们想……驾驶该飞机，与我们的北约盟友一起训练。”莱霍斯基对同行的路透记者称。
F-22战机非常先进，很难被雷达发现其存在，以致美国国会禁止洛克希德·马丁（Lockheed Martin）向外国销售这款战斗机。美国已在英国一基地部署了12架F-22战机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。