美国飞行员称两架F-22战机飞抵罗马尼亚“不是为了挑衅”

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透罗马尼亚米哈伊尔-科格尔尼恰努空军基地4月26日 （记者 William James） - 对于站在罗马尼亚米哈伊尔-科格尔尼恰努空军基地的美国战斗机飞行员来说，他们有着清晰的任务：表明如有需要美国已准备好展示其军事力量，并且不挑衅俄罗斯。
美国两架F-22战机周一飞抵黑海边的该基地，这是华府加强对北约东欧盟国的军事支持以来的首次。北约的东欧盟国称，俄罗斯日益激进令他们面临压力。
参加此次演习的美军飞行员知道他们的任务不是与俄罗斯飞行员产生冲突，而是让他们的北约盟友开心。
“我们在这里不是为了挑衅任何人，我们在这里是为了与我们的盟友合作，”首次踏上该地区的美军26岁飞行员Dan Barina说道。自俄罗斯两年前从乌克兰那里将克里米亚半岛并入其版图以来，附近地区紧张局势明显上升。
但美军飞行员也知道在该地区执行任务的风险是真实的。
两架俄罗斯战机本月在波罗的海飞经一艘美国导弹驱逐舰时，作出近距离模拟攻击姿态。
“我觉得你可以自己看视频了解一下这些拦截是如何进行的。”另一外一位F-22战机飞行员Dan Naim说道。
“如果你想在国际水域拦截别人，我们希望你们以安全的方式进行。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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