美国F-22战机飞抵黑海基地 加强在东欧军事部署

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马尼亚4月25日（记者 William James） - 美国两架F-22“猛禽”战斗机周一飞抵罗马尼亚黑海沿岸的Mihail Kogalniceanu空军基地。美国已加大对北约东欧成员国的军事支持。

美国总统奥巴马2014年承诺加强北约东欧成员国的防御能力。俄罗斯之前将克里米亚纳入版图，并支持乌克兰东部地区的亲俄武装，令北约的东欧成员国感到不安。

一架美国KC-135空中加油机与两架“猛禽”战斗机从英国飞至罗马尼亚该基地。

“我们今天在这里，表明我们有能力将F-22飞往北约或整个欧洲任何有需要的地方。”飞行中队指挥官莱霍斯基（Daniel Lehoski）称。

“我们想...驾驶该飞机，与我们的北约盟友一起训练。”莱霍斯基对同行的路透记者称。

F-22战机非常先进，很难被雷达发现其存在，以致美国国会禁止洛克希德·马丁（Lockheed Martin）向外国销售这款战斗机。美国已在英国一基地部署了12架F-22战机。（完）