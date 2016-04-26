美国F-22战机飞抵黑海基地 加强在东欧军事部署

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马尼亚4月25日（记者 William James） - 美国两架F-22“猛禽”战斗机周一飞抵罗马尼亚黑海沿岸的Mihail Kogalniceanu空军基地。美国已加大对北约东欧成员国的军事支持。
美国总统奥巴马2014年承诺加强北约东欧成员国的防御能力。俄罗斯之前将克里米亚纳入版图，并支持乌克兰东部地区的亲俄武装，令北约的东欧成员国感到不安。
一架美国KC-135空中加油机与两架“猛禽”战斗机从英国飞至罗马尼亚该基地。
“我们今天在这里，表明我们有能力将F-22飞往北约或整个欧洲任何有需要的地方。”飞行中队指挥官莱霍斯基（Daniel Lehoski）称。
“我们想...驾驶该飞机，与我们的北约盟友一起训练。”莱霍斯基对同行的路透记者称。
F-22战机非常先进，很难被雷达发现其存在，以致美国国会禁止洛克希德·马丁（Lockheed Martin）向外国销售这款战斗机。美国已在英国一基地部署了12架F-22战机。（完）
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.