美国飞行员称两架F-22战机飞抵罗马尼亚“不是为了挑衅”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 William James

路透罗马尼亚米哈伊尔-科格尔尼恰努空军基地4月26日 - 对于站在罗马尼亚米哈伊尔-科格尔尼恰努空军基地的美国战斗机飞行员来说，他们有着清晰的任务：表明如有需要美国已准备好展示其军事力量，并且不挑衅俄罗斯。

美国两架F-22战机周一飞抵黑海边的该基地，这是华府加强对北约东欧盟国的军事支持以来的首次。北约的东欧盟国称，俄罗斯日益激进令他们面临压力。

参加此次演习的美军飞行员知道他们的任务不是与俄罗斯飞行员产生冲突，而是让他们的北约盟友开心。

“我们在这里不是为了挑衅任何人，我们在这里是为了与我们的盟友合作，”首次踏上该地区的美军26岁飞行员Dan Barina说道。自俄罗斯两年前从乌克兰那里将克里米亚半岛并入其版图以来，附近地区紧张局势明显上升。

但美军飞行员也知道在该地区执行任务的风险是真实的。

两架俄罗斯战机本月在波罗的海飞经一艘美国导弹驱逐舰时，作出近距离模拟攻击姿态。

“我觉得你可以自己看视频了解一下这些拦截是如何进行的。”另一外一位F-22战机飞行员Dan Naim说道。