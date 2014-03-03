美国国务卿克里将出访乌克兰 强化外交努力

路透华盛顿3月2日（记者 Arshad Mohammed/Matt Spetalnick） -美国周日表示将派国务卿克里出访乌克兰以示对该国的支持，同时威胁称要制裁俄罗斯，但明确表态不会考虑军事行动。

奥巴马政府寻求通过外交途径和经济策略来扭转俄罗斯控制克里米亚地区的局面，同时劝阻俄罗斯不要派兵进一步深入乌克兰。

美国官员通过一系列公开声明和与记者的私下交流明确表示，他们的意图是在美国不卷入军事对峙的情况下，让俄罗斯总统普京退步。

“眼下，我认为我们致力于政治、外交和经济选项，”一位美国高官对记者称。

“坦白说，我们的目标是保持乌克兰的领土完整和主权，不让军事冲突升级，”该官员说。“我认为，我们当前不会考虑美国军事干预的意见，那不是化解（乌克兰）局势的必要方式。”

美国国务院在声明中称，国务卿克里周二将访问乌克兰，以示“对乌克兰主权、独立、领土完整，以及对乌克兰人民在没有外部干预或挑衅情况下决定自己前途命运权利的全力支持”。

克里此前威胁称要对俄罗斯实施经济制裁，他称俄罗斯对乌克兰的举动是“让人难以置信的侵略行为”，并表示“保留所有选项”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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