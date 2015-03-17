美国警告俄罗斯若不遵守停火协议将付出更大代价

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿3月16日 - 美国周一称，若俄罗斯不能遵守乌克兰停火协定的条款，美国将准备增加俄罗斯的“代价”，暗示将对俄罗斯采取进一步经济制裁。
美国财长雅各布·卢在与乌克兰财长亚列西科（Natalia Yaresko）的一次会议中，称若俄罗斯继续破坏乌克兰的主权和稳定，美国就将采取措施。
上周美国对一些乌克兰分离主义分子及一家俄罗斯银行实施了制裁，这是美国对俄罗斯与乌克兰亲俄分离主义分子的最新一轮制裁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
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