美国称俄罗斯在乌克兰东部加强防空系统

路透华盛顿4月22日 - 美国周三指责俄罗斯在乌克兰东部地区加强防空系统，还参与乌克兰亲俄分裂力量的训练活动，这违反了相关的停火协议。

“这是自去年8月以来在乌克兰东部地区最多数量的俄罗斯防空设备，”美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）在声明中称。

该发言人称，乌克兰亲俄分裂力量的训练活动越来越复杂，“这无疑表明了俄罗斯有参与”。

“其训练活动还包括俄罗斯的无人机，这是俄罗斯存在的明确迹象，”哈夫说。

尽管相关各方2月达成了停火协议，但近几周乌克兰东部地区战火再起，冲突双方相互指责对方进行暴力活动。俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一称，认为违反停火协议活动增多的情况已经过去。

但哈夫称，俄罗斯正在加强在乌克兰边境附近地区的兵力。

“俄方在（乌克兰）边境附近维持相对稳定存在后，目前正向那儿派更多的部队，”她说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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