美国国务卿克里将出访乌克兰，强化外交努力

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月2日 - 美国周日表示，将派国务卿克里出访乌克兰以示对该国的支持，同时威胁称要制裁俄罗斯，但明确表态不会考虑军事行动。

奥巴马政府寻求通过外交途径和经济策略，来扭转俄罗斯控制克里米亚地区的局面，同时劝阻俄罗斯不要派兵进一步深入乌克兰。

美国官员通过一系列公开声明和与记者的私下交流明确表示，他们的意图是在美国不卷入军事对峙的情况下，让俄罗斯总统普京退步。

“眼下，我认为我们致力于政治、外交和经济选项，”一位美国高官对记者称。

“坦白说，我们的目标是保持乌克兰的领土完整和主权，不让军事冲突升级 ，”该官员说。“我认为，我们当前不会考虑美国军事干预的意见，那不是化解（乌克兰）局势的必要方式。”

美国国务院在声明中称，国务卿克里周二将访问乌克兰，以示“对乌克兰主权、独立、领土完整，以及对乌克兰人民在没有外部干预或挑衅情况下，决定自己前途命运权利的全力支持”。

克里此前威胁称要对俄罗斯实施经济制裁，他称俄罗斯对乌克兰的举动是“让人难以置信的侵略行为”，并表示“保留所有选项”。（完）